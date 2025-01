La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 461. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi lancia l'ennesimo allarme sulla situazione catastrofica degli ospedali nella Striscia: "Sono trappole mortali, le famiglie sono distrutte e i bambini muoiono congelati". Secondo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, l'accordo su una tregua nella Striscia di Gaza è ''molto vicino''. L'esercito israeliano ha ritrovato a Gaza i corpi dei rapiti Yosef e Hamza Alziadna, 53 e 22 anni, rapiti vivi il 7 ottobre 2023 dal kibbutz Hulit dove lavoravano. Intanto, il ministro Antonio Tajani sarà a Damasco venerdì per incontrare le autorità siriane, mentre il nuovo leader Jolani ha detto che volerà presto in Turchia per vedere Erdogan. Media: "A Gaza 45.936 morti dall'inizio dell'attacco di Israele".