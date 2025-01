La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 460. L'alto funzionario di Hamas Osama Hamdan ha annunciato in una conferenza stampa in Algeria azioni legali contro il segretario di Stato americano Antony Blinken per il suo ruolo nella guerra a Gaza: "La sua complicità nei crimini contro il nostro popolo sarà perseguita legalmente", ha minacciato. Nel fine settimana parlando con il New York Times, Blinken ha attribuito direttamente ad Hamas la colpa per il mancato raggiungimento di un accordo sul rilascio degli ostaggi. Intanto l'inviato Usa in Libano annuncia il via al ritiro delle forze israeliane dal sud del Paese. Dopo 64 giorni di combattimenti intensi, la brigata Kfir dell'Idf ha concluso una vasta operazione nel nord di Gaza che ha portato all'eliminazione di circa 300 terroristi di Hamas e alla distruzione di 7 chilometri di tunnel sotterranei.