Libano, l'inviato Usa annuncia l'inizio del ritiro di Israele dal sud

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 459. L'inviato Usa in Libano annuncia il via al ritiro delle forze israeliane dal sud del Paese. Intanto un esponente di Hamas ha annunciato alla Reuters che il movimento palestinese ha approvato la lista di 34 ostaggi, come richiesto da Tel Aviv, da rilasciare in una prima fase (circostanza subito smentita dall'ufficio del premier Netanyahu). Hamas, accusa Israele, non ha diffuso alcuna lista e inoltre non rivela le condizioni degli ostaggi da liberare.