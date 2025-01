Gaza, riprendono in Qatar i colloqui sulla tregua | Media: Hamas approva lista israeliana di 34 ostaggi da liberare

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 458. Dovrebbero ripartire in Qatar i colloqui per raggiungere una tregua a Gaza. Un esponente di Hamas ha annunciato alla Reuters che il movimento palestinese ha approvato la lista di 34 ostaggi, come richiesto da Tel Aviv, da rilasciare in una prima fase (circostanza subito smentita dall'ufficio del premier israeliano). Tuttavia, il funzionario del gruppo ha precisato che qualsiasi intesa resta subordinata al ritiro completo dell'esercito israeliano da Gaza e a un cessate il fuoco permanente: su questo punto - ha però ammesso - non ci sono stati progressi da parte israeliana. Netanyahu ha infatti più volte ribadito - anche nei precedenti tentativi di accordo - che Israele non intende impegnarsi a porre fine alla guerra e che, al contrario, riprenderà la sua lotta contro Hamas alla fine di qualsiasi accordo venga raggiunto.