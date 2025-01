Israele, nuovi raid a Gaza: almeno 66 morti | Hezbollah avverte lo Stato ebraico: "La nostra pazienza sta per esaurirsi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 457. Almeno 66 persone sono morte nei nuovi raid israeliani su Gaza in meno di 24 ore. Hezbollah ha fatto sapere che la pazienza del gruppo "potrebbe esaurirsi, mentre lo Stato ebraico continua a effettuare operazioni e attacchi aerei malgrado la tregua. Intanto sono ripresi i negoziati indiretti con Hamas per il cessate il fuoco nella Striscia. L'esercito di Tel Aviv ha distrutto il "quartiere degli ufficiali" dei fondamentalisti nel nord di Gaza. È stato diffuso un video che mostra ancora in vita la 19enne presa in ostaggio da Hamas il 7 ottobre 2023, Liri Albag.