Assad riappare sui social: "Non volevo lasciare la Siria, Paese in mano ai terroristi" | Media Israele: "Vicino accordo su ostaggi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 438. L'ex presidente siriano Bashar al Assad ha affermato che la sua evacuazione da Damasco in Russia non è stata "premeditata" e che è stata invece richiesta da Mosca. In un post su Facebook, al Assad ha detto inoltre che ormai la Siria è "in mano ai terroristi" e di aver lasciato Damasco la mattina dell'8 dicembre, poche ore dopo che i ribelli avevano preso d'assalto la Capitale. Abu Muhammad Al Jolani, il leader islamista siriano il cui gruppo ha guidato l'offensiva che ha rovesciato al Assad, ha incontrato l'inviato delle Nazioni Unite Geir Pedersen, in visita a Damasco. Secondo i media israeliani è vicino un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il rilascio degli ostaggi.