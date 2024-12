Gerusalemme, attacco terroristico a bus: morto ragazzino di 12 anni

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 433. Un terrorista ha sparato contro un bus a Gerusalemme ferendo diverse persone: un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Intanto in Siria il leader dei ribelli al Jolani afferma che non ci sarà amnistia per i torturatori dei detenuti. Intanto, secondo il Washington Post, gli stessi ribelli siriani avrebbero ricevuto droni e altro supporto da agenti dell'intelligence ucraina, che cercava di indebolire la Russia e i suoi alleati siriani. La Guida Suprema dell'Iran Khamenei: "Usa e Israele dietro quanto accaduto in Siria". Video shock provenienti da varie città siriane mostrano esecuzioni sommarie condotte da uomini armati contro presunti autori di massacri di civili compiuti per conto del deposto regime di Bashar al Assad. Il premier israeliano Netanyahu ha autorizzato l'aeronautica a bombardare" armi e capacità militari strategiche lasciate indietro dall'esercito siriano, in modo che non cadano nelle mani di jihadisti".