La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 435. Secondo la Cnn la Russia sta facendo preparativi per ritirare le truppe dalla Siria. Intanto Mosca ha intrapreso un negoziato coi ribelli ora al potere in Siria per mantenere le proprie basi strategiche nel Paese, a partire da quella navale di Tartus e quella aerea di Khmeimim. Se Benjamin Netanyahu "dovesse venire in Italia bisognerebbe arrestarlo? Se ci fosse questo pericolo non verrebbe, quindi il problema non si pone. Ma non credo che lo arresteremmo", ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito del mandato emesso contro il premier israeliano dalla Corte penale internazionale.