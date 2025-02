L'Iran inaugura la prima nave da guerra porta-droni: cos'è e quanto è potente

Al di là della vistosa vetrina dell'inaugurazione, la Shahid Bagheri non appare in grado di spostare gli equilibri militari, neanche nella cornice di una guerra indiretta come quella attuale. La criticità principale, secondo gli esperti, riguarda i sistemi di difesa giudicati molto scarsi sia in ambito aereo che elettronico. La lunghezza del ponte, poi, non consente decollo e atterraggio sicuri in simultanea. La soluzione, insomma, rivela tutte le lacune tecnologiche dell'Iran, che intanto prosegue la disperata corsa verso l'ottenimento della bomba nucleare. Uno scenario che, questo sì, muterebbe radicalmente i rapporti di forza a livello planetario.