Chi è Mousavi, il nuovo comandante delle Forze iraniane

Il 21 agosto 2017 è stato promosso dal grado di generale di brigata a quello di generale di corpo d'armata e nominato comandante in capo dell'esercito iraniano da Khamenei, in sostituzione di Seyed Ataollah Salehi. Nel 2019, l'ayatollah lo ha nominato comandante della base di difesa aerea Khatam al-Anbia, incarico che ha mantenuto in parallelo al ruolo di vertice nell'esercito.