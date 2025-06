Inquinamento delle navi cargo, un nuovo pellet di calce viva potrebbe risolvere il problema

I test eseguiti finora hanno dimostrato che il processo funziona. E recentemente si è svolto il primo collaudo in mare: il "container filtrante" è stato installato su una nave cargo turca da 3.200 tonnellate, che ha navigato per tre settimane verso il canale di Suez proprio per verificarne l'efficienza. Ebbene, una sola unità di pellet di calce viva è riuscita a catturare il 78% del carbonio e il 90% dello zolfo contenuti nei gas di scarico della nave. Quest'ultimo prototipo è stato costruito con le dimensioni di un container standard da 5,9 metri, in modo da potersi integrare perfettamente con gli altri carichi sul ponte. E niente vieta di installarne più di uno sulle navi che devono star per mare più a lungo, in modo da ridurne drasticamente l'inquinamento anche su tragitti ben più lunghi.