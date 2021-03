Canale di Suez, la portacontainer incagliata Ever Given ha iniziato a muoversi

Canale di Suez, incagliato il cargo Ever green Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano i siti web di osservazione del traffico marittimo. Gli osservatori evidenziano come la poppa della nave, che pesa più di 200mila tonnellate, si sia finalmente allontanata dalla riva occidentale del canale.