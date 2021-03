Suez, arrivati altri due rimorchiatori per liberare la "Ever Given": uno è italiano

Canale di Suez, ancora incagliato il cargo Ever green Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Altri due rimorchiatori sono arrivati nel Canale di Suez in Egitto per partecipare ai lavori per disincagliare il gigantesco portacontainer "Ever Given", che da martedì blocca il passaggio in una delle vie d'acqua più importanti del mondo. Si tratta dell'italiano Carlo Magno e dell'olandese Guard Alp.