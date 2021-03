Cargo arenato nel Canale di Suez, l'Autorità: navigazione sospesa 

Afp

La navigazione nel canale di Suez è "temporaneamente sospesa" fino a quando il cargo Ever Given non sarà rimesso in grado di navigare. A darne l'annuncio e l'Autorità del canale. L'imbarcazione arenata trasportava merci tra l'Asia e l'Europa, ed era diretta a Rotterdam. Costruita nel 2018, è tra le più grandi navi da carico al mondo e può trasportare circa 20mila container alla volta.