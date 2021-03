Egitto, enorme cargo arenato blocca il canale di Suez

Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Afp 3 di 11 vesselfinder 4 di 11 Afp 5 di 11 Afp 6 di 11 Afp 7 di 11 Afp 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un'enorme nave da carico si è arenata nel Canale di Suez in Egitto, bloccando parzialmente il traffico in un punto cruciale per la navigazione. Sono state mobilitate altre imbarcazioni per aiutare il cargo che si è arenato probabilmente a causa di un forte vento. Potrebbero essere necessari giorni per rimuovere la "MV Ever Given", lunga 400 metri e larga 59, consentendo la ripresa del traffico.