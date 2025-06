Giornata mondiale dell'Ambiente, la plastica rappresenta l'80% dei rifiuti del Mediterraneo

Ma non ci si ferma qui. Il Mediterraneo "oggi è considerato uno dei mari più inquinati da micro-plastica". Tutto diventa "particolarmente preoccupante se si considera che il Mediterraneo è un hotspot per la biodiversità marina, ospitando fino al 18% delle specie marine del mondo". Inoltre "negli ultimi anni accanto all'allarme ambientale è cresciuta anche la preoccupazione per le implicazioni sanitarie legate alla presenza di plastica nell'ambiente", sotto forma di micro e nanoplastiche (Mnp). Tanto che per esempio in Italia aumentano "gli studi sulla presenza di micro-plastiche nel corpo umano". La loro dimensione infinitesimale e la capacità di infiltrarsi (nell'acqua, nell'aria, nel suolo) rendono le Mnp capaci quindi di entrare nella catena alimentare. Le principali vie di esposizione "per l'essere umano sono l'ingestione, l'inalazione e, in misura minore, l'assorbimento cutaneo".