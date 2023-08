Canale di Panama in ginocchio per la siccità: bloccate oltre 200 navi

Fotogallery - Canale di Panama in tilt per la siccità

Il cambiamento climatico si abbatte sul Canale di Panama, nodo strategico del traffico merci mondiale.

La stagione delle piogge tra maggio e novembre non è più così stabile e il surriscaldamento globale intensifica l'evaporazione: così diminuisce l'acqua a disposizione del sistema necessario al Canale di Panama per permettere il passaggio delle enormi navi container. Da questa fondamentale struttura passa il 4% del traffico mondiale dei container che diventa il 40% se prendiamo in esame solo quelli per gli Stati Uniti. In questo momento oltre 200 navi sono bloccate in attesa di autorizzazione al passaggio.