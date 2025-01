Los Angeles, uno degli incendi causato da guasto elettrico

Nonostante la rivalità tra i due Stati il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha annunciato che invierà in California vigili del fuoco, mezzi e altre attrezzature per aiutare a spegnere gli incendi. Sottolineando di essere "dalla parte degli americani". Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, gli ha risposto sui social media con un post di ringraziamento: "Rosso, blu, repubblicano, democratico. In momenti come questo siamo uniti".