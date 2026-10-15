Nelle ultime ore il sistema satellitare Starlink al centro di tensioni tra Ucraina e Usa con Zelensky che accusa: "Pesanti raid russi sono possibili perché Mosca sfrutta problemi con Starlink". Ma "l'amministrazione Trump non avrebbe avuto alcun ruolo nelle presunte limitazioni del servizio Starlink, usato dall'Ucraina per le proprie operazioni militari", ha dichiarato a Axios un alto funzionario statunitense. In precedenza, Elon Musk, che attraverso la sua SpaceX controlla Starlink, aveva dichiarato che "i sistemi Starshield (la versione militare di Starlink, ndr) sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dalle forze armate Usa e, in ultima istanza, dal presidente degli Stati Uniti".