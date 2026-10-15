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Ucraina, media: "Usa hanno proposto ai Paesi Ue lo sblocco di alcuni asset russi" | L'idea è stata respinta
Intanto, sul campo si continua a morire sotto i raid: tre morti per gli attacchi russi della notte a Kropyvnytskyi. E' ancora scontro su Starlink
© Ansa
Gli Stati Uniti hanno proposto ai Paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi, congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington, nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'idea è stata ventilata nel corso della riunione a Miami fra i negoziatori americani, ucraini e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e Nato. I delegati europei hanno respinto il piano. Intanto, sul campo si continua a morire sotto i raid: tre morti per gli attacchi russi della notte a Kropyvnytskyi.
Il ruolo di Stalink nella guerra
Nelle ultime ore il sistema satellitare Starlink al centro di tensioni tra Ucraina e Usa con Zelensky che accusa: "Pesanti raid russi sono possibili perché Mosca sfrutta problemi con Starlink". Ma "l'amministrazione Trump non avrebbe avuto alcun ruolo nelle presunte limitazioni del servizio Starlink, usato dall'Ucraina per le proprie operazioni militari", ha dichiarato a Axios un alto funzionario statunitense. In precedenza, Elon Musk, che attraverso la sua SpaceX controlla Starlink, aveva dichiarato che "i sistemi Starshield (la versione militare di Starlink, ndr) sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dalle forze armate Usa e, in ultima istanza, dal presidente degli Stati Uniti".