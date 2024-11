Giornata contro la violenza sulle donne: ecco perché si celebra oggi

Il valore della storia - Le sorelle Mirabal sono ricordate non solo per il loro coraggio e la loro resistenza, ma anche per aver ispirato movimenti femministi in tutto il mondo. Il loro ricordo è ancora vivo, basta pensare che la canzone "Mariposa" presentata da Fiorella Mannoia all'ultimo Festival di Sanremo parte proprio dalla loro storia. Questa ricorrenza non solo è un monito a non dimenticare le vittime della violenza, ma invita governi, istituzioni e cittadini a promuovere la consapevolezza e l'azione per eliminare ogni tipologia di abuso. La Giornata è un'occasione per agire nel segno di politiche efficaci, educazione e sensibilizzazione sulle molteplici forme di violenza di genere, tra cui abusi fisici, psicologici, economici e sessuali. E' necessario sviluppare la rete di supporto alle vittime, educando le nuove generazioni al rispetto e combattendo le disuguaglianze che alimentano il ciclo di abuso che assume diverse sfaccettature. E' un'emergenza vera, a diversi livelli, che attraversa situazioni come la condizione delle donne in Iran e in Afghanistan e arriva fino a casa nostra, con storie drammatiche e violente che con inquietante e regolare puntualità occupano quotidianamente le pagine di cronaca dei giornali.