Iran, la polizia annuncia una stretta contro le donne senza l'hijab

In Iran, le forze dell'ordine adotteranno "misure severe" nei confronti delle donne "che non osservano l'hijab obbligatorio nei luoghi pubblici, in un'operazione chiamata Nour (luce)".

Lo ha annunciato il capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian. Riferendosi alla sfida posta da un gran numero di donne che scendono in strada a capo scoperto, Mohammadian, ha ammonito che "alcune donne non rispettano più l'hijab e non prestano alcuna attenzione agli avvertimenti della polizia, quindi saranno perseguite".