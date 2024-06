G7, secondo giorno di vertice in Puglia | Meloni si scontra con Macron sull'aborto | E su Gaza: "Sostegno alla proposta Usa per cessate il fuoco"

Secondo giorno di vertice G7 in Puglia. Nella prima sessione, Giorgia Meloni ha riferito il raggiungimento di un accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno, con un sistema di prestiti. "Non si tratta di una confisca, ma di profitti che maturano", ha spiegato. Sulla situazione a Gaza, il presidente del Consiglio ha confermato "il sostegno unanime alla proposta degli Stati Uniti per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e la protezione della popolazione civile". Dopo la bufera sulla questione dell'aborto che sarebbe stata eliminata dalla bozza finale del vertice del G7, fonti italiane assicurano che in realtà sul tema "non è stato fatto nessun passo indietro" e che la "presunta eliminazione" potrebbe essere solo una strumentalizzazione post-elettorale. Ma Meloni critica Macron: "Non c'è ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d'accordo. E credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7".