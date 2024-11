G7 Disabilità, il ministro Locatelli: "L'inclusività lavorativa e i servizi sono le priorità per l'Italia"

L'inclusione passa anche per il linguaggio e il decreto approvato lo scorso maggio prevede la sostituzione di tutti quei termini ritenuti offensivi nei confronti delle persone con disabilità (come “handicappato” o “portatore di handicap”).



Quando prevedete di terminare questo lavoro di sostituzione?

“Il lavoro è appena iniziato e non è un mero esercizio linguistico. Vogliamo accompagnare la riforma e il cambio culturale e di buon senso utilizzando le parole giuste. Siamo tutti persone, tutti con gli stessi diritti.”



Lei si occupa di disabilità da molto prima di arrivare al ministero. Negli anni c'è stato un cambiamento nella percezione delle persone con disabilità?

"Sicuramente molte cose sono cambiate negli anni e posso dire che anche io in prima persona ho vissuto momenti di discriminazioni e comportamenti sgradevoli di persone che non accettavano la nostra presenza di educatori con ragazzi con disabilità molto complesse, sono stati momenti che mi hanno fatto reagire e combattere per la dignità e il rispetto di tutti, ma credo anche che nel corso del tempo alcuni atteggiamenti si siano frenati e siano diventati fenomeni meno frequenti e più spesso condannati, anche se non sono scomparsi del tutto purtroppo. Comunque in questi anni siamo passati dal tema dell'integrazione, dell’inserimento, che ha visto coinvolta la scuola, il lavoro, lo sport, e il mondo sociale più in generale, al tema dell’inclusione e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione compiendo però un ulteriore passo in avanti: investire sulle potenzialità di ogni persona, dare occasioni, valorizzare i talenti e le competenze di tutti. Questa è la grande sfida per il futuro e dobbiamo lavorarci con impegno perché è l’unico modo per non lasciare indietro nessuno e per rendere più forti le nostre comunità.”



Il modo in cui l'Italia applica l'inclusione è preso a modello da altri Paesi. In quali aspetti in particolare siamo migliori?

“In Italia abbiamo sicuramente un approccio che viene interpretato come positivo e all’avanguardia dagli altri Paesi anche se dobbiamo e possiamo migliorarci su moltissimi aspetti, uno fra tutti l’accessibilità universale che è alla base di qualsiasi azione per ogni persona. Ricordo, però, che siamo uno dei pochi Paesi ad avere una legge sull’inclusione scolastica e l’unico ad averne una specifica per l’inclusione lavorativa. E poi abbiamo una risorsa unica: il mondo del Terzo settore, che svolge un ruolo straordinario in tutto il Paese e in Italia ha una sua precisa identità, esperienza e capillarità per arrivare a rispondere ai bisogni delle persone, abbiamo una legge di riferimento che promuove la co programmazione e la co progettazione dei servizi e delle politiche tra le istituzioni e il mondo del terzo settore. Certo, c’è ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta.”