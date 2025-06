Al G7 il bilaterale Meloni-Trump su una panchina

Il bilaterale fra il premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del G7, si è svolto su una panchina di legno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, sede del vertice. L'incontro è stato immortalato nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, in cui si vede Meloni protesa in avanti mentre parla al presidente americano, che ha partecipato alla cena con cui si è chiusa la prima giornata del summit prima del ritorno a Washington. Il colloquio ha permesso ai due leader di discutere della situazione in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato. Durante la conversazione, Giorgia Meloni ha anche ribadito la necessità, in questo momento, di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza