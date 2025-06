G7, i leader approvano sei dichiarazioni tematiche | "Piano d'azione" per minerali critici, è questione di sicurezza

In una delle sei dichiarazioni, il G7 lancia un Piano d'azione per i minerali critici. E' basato su quello "in cinque punti per la sicurezza dei minerali critici, stabilito durante la presidenza giapponese del G7 nel 2023 e promosso dall'Italia nel 2024". E "si concentrerà sulla diversificazione della produzione e dell'approvvigionamento", attraverso l'incoraggiamento di "investimenti in progetti minerari critici e la creazione di valore a livello locale, e promuovendo l'innovazione". I leader riconoscono "che i mercati dei minerali critici dovrebbero riflettere i costi reali di estrazione, lavorazione e commercio responsabili", garantendo "standard di lavoro, consultazioni a livello locale, misure anti-corruzione e affrontando gli effetti negativi, tra cui l'inquinamento e il degrado del suolo". I capi di Stato e di governo del G7 affermano di condividere "interessi di sicurezza nazionale ed economica che dipendono dall'accesso a catene di approvvigionamento di minerali critici resilienti e regolate da principi di mercato. Riconosciamo che le politiche e le pratiche non di mercato nel settore dei minerali critici minacciano la nostra capacità di acquisire molti minerali critici, compresi gli elementi delle terre rare" che sono "vitali per la produzione industriale".