Al G7 di Evian il primo impiego dell'Uofi, unità di carabinieri e gendarmeria francese

La cerimonia di consegna dello scudetto dell'unità operativa franco-italiana a 12 ufficiali e sottufficiali delle due istituzioni, che saranno impiegati nel summit internazionale, si è svolta lo scorso 11 giugno in Francia. L'Uofi, è destinata a operare sia nell'ambito della sicurezza di grandi eventi sia nelle attività di sicurezza ordinaria su entrambi i lati della frontiera franco-italiana.