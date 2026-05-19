Trump sospende l'attacco all'Iran | Teheran: "Asse della resistenza è più forte che mai"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per martedì in quanto "sono in corso seri negoziati". "Ho impartito istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo dello Stato Maggiore Congiunto, Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran programmato per domani", ha scritto nella serata di lunedì sul suo social Truth. Nel frattempo, il portavoce del ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del tycoon sulla distruzione della capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del Paese non è ancora stata impiegata e che "l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai".