"L'Iran si muova, il tempo stringe", così su Truth il presidente americano, Donald Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la Cnn, citando una fonte a conoscenza dell'incontro, avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente, JD Vance, il segretario di Stato, Marco Rubio, il direttore della Cia, John Ratcliff, e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Truth nelle ultime ore, il presidente americano, Donald Trump, ha anche condiviso una mappa del Medioriente, cui è sovrapposta una bandiera americana, con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine, intitolata "Forza spaziale", si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti.