Iran, Netanyahu: "Pronti a qualsiasi scenario"

"Siamo preparati a qualsiasi scenario". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, rivolgendosi al suo gabinetto, dopo aver dichiarato che Israele tiene "gli occhi aperti" riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di aver in programma un colloquio con il presidente Usa Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e "forse" di altre questioni.