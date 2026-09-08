Furto di quadri in Costa Azzurra: rubati quattro Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

Durante la fuga, i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. Non è ancora chiaro se il quadro abbia riportato danni. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati. È in corso un inventario del museo, mentre l'indagine è affidata alla polizia di Cagnes-sur-Mer. "Si tratta di fatti particolarmente gravi", ha commentato Masson, secondo cui "attaccare il museo Renoir significa attaccare una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer".