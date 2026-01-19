Logo Tgcom24
Le riprese delle telecamere di sorveglianza

Parigi, il video inedito del furto al museo Louvre

Nel filmato si vedono due ladri mascherati che saccheggiano gioielli per un valore di 87 milioni di euro: l'operazione dura solo quattro minuti

19 Gen 2026 - 13:05
00:57 

Un video delle telecamere di sorveglianza del museo Louvre di Parigi mostra la dinamica del furto avvenuto il 19 ottobre scorso nella Galleria Apollo. Nel filmato, trasmesso dal programma francese "Sept à Huit", si vedono due ladri mascherati che irrompono nelle vetrine e saccheggiano gioielli per un valore di 87 milioni di euro. L'intera operazione è durata solo quattro minuti. Poi i quattro complici sono fuggiti a bordo degli scooter, lasciando cadere nella fretta una corona di diamanti e smeraldi. 

