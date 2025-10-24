Spagna, ritrovato il Picasso scomparso: "Preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco"

L'opera nei giorni scorsi era stata data per persa durante un trasferimento da Madrid, prima di essere esposta a Granada
© Polizia Nacional
La polizia spagnola ha reso noto di aver ritrovato un'opera di Pablo Picasso, un quadro di piccole dimensioni intitolato "Naturaleza muerta con guitarra" ("Natura morta con chitarra"), di cui era stata denunciato lo smarrimento diversi giorni fa. Il quadro, appartenente a una collezione privata, avrebbe dovuto essere esposto nella mostra "Bodegón | La eternidad de lo inerte", allestita a Granada. Tuttavia era stata proprio l'organizzatrice dell'iniziativa, la Fondazione CajaGranada, a denunciare che l'opera non era stata consegnata così come previsto, insieme a diverse altre incluse nel catalogo dell'esposizione, tutte provenienti da Madrid. Fino al "lieto fine". Il pacco era stato dimenticato dai trasportatori nell'androne del palazzo dove risiede il privato che lo possiede e la sua vicina lo ha preso pensando che qualcuno l'avesse dimenticato.
Inizialmente si era pensato a un furto. Poi l'annuncio della polizia nazionale spagnola di aver recuperato il dipinto di Picasso, scomparso durante il suo trasferimento da Madrid a Granada per una mostra. Secondo gli agenti il quadro potrebbe non essere mai stato caricato sul camion di trasporto. La sua temporanea scomparsa potrebbe quindi essere legata a un errore nella logistica.
"Il quadro potrebbe non essere mai stato caricato sul camion adibito al suo trasporto", la dichiarazione ufficiale, mentre gli agenti della Brigata Patrimonio storico "mantengono aperte indagini" per chiarire l'accaduto.
"Naturaleza muerta con guitarra" risale all'anno 1919 ed è realizzato con gouache e matita a mina di piombo su carta. Le sue misure sono 12,7 x 9,8 centimetri. Il valore è di circa 600mila euro.