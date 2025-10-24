Spagna, ritrovato il Picasso scomparso: "Preso dalla vicina che lo aveva scambiato per un pacco"

La polizia spagnola ha reso noto di aver ritrovato un'opera di Pablo Picasso, un quadro di piccole dimensioni intitolato "Naturaleza muerta con guitarra" ("Natura morta con chitarra"), di cui era stata denunciato lo smarrimento diversi giorni fa. Il quadro, appartenente a una collezione privata, avrebbe dovuto essere esposto nella mostra "Bodegón | La eternidad de lo inerte", allestita a Granada. Tuttavia era stata proprio l'organizzatrice dell'iniziativa, la Fondazione CajaGranada, a denunciare che l'opera non era stata consegnata così come previsto, insieme a diverse altre incluse nel catalogo dell'esposizione, tutte provenienti da Madrid. Fino al "lieto fine". Il pacco era stato dimenticato dai trasportatori nell'androne del palazzo dove risiede il privato che lo possiede e la sua vicina lo ha preso pensando che qualcuno l'avesse dimenticato.