Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
BLOCCATO NELLA REGIONE PARIGINA

Furto al Louvre, fermato un terzo uomo

Avrebbe partecipato al colpo insieme agli altri due individui già fermati

30 Ott 2025 - 08:05
1 di 21
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Una terza persona è stata fermata in Francia nell'ambito delle indagini sul furto avvenuto al museo del Louvre, a Parigi, il 19 ottobre. Si tratterebbe, secondo quando riferisce l'emittente BFMTV, di un uomo, bloccato mercoledì sera nella regione parigina e posto in stato di fermo per essere interrogato dagli investigatori. Avrebbe partecipato al colpo insieme agli altri due individui già fermati. Il bottino, del valore di 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato.

Leggi anche

Furto al Louvre, fermati due sospettati: stavano scappando in Algeria e Mali | Determinanti le analisi del Dna

Furto al Louvre, i due fermati sono indagati e in custodia cautelare | I gioielli non sono ancora stati recuperati

Ti potrebbe interessare

museo del louvre
louvre

Sullo stesso tema