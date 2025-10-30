Furto al Louvre, fermato un terzo uomo

Una terza persona è stata fermata in Francia nell'ambito delle indagini sul furto avvenuto al museo del Louvre, a Parigi, il 19 ottobre. Si tratterebbe, secondo quando riferisce l'emittente BFMTV, di un uomo, bloccato mercoledì sera nella regione parigina e posto in stato di fermo per essere interrogato dagli investigatori. Avrebbe partecipato al colpo insieme agli altri due individui già fermati. Il bottino, del valore di 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato.