16 aprile 2022 08:42

San Pietroburgo, la protesta anti-guerra continua con finti manifesti pubblicitari di saldi: nei Qr Code news sull'Ucraina

"Zucchero a 50 rubli" o "Saldi Ikea": nella notte sono comparsi a San Pietroburgo finti manifesti pubblicitari che contengono in realtà notizie sulla guerra in Ucraina. Il Qr Code, infatti, rimanda alle news trasmesse da Current Time, canale televisivo in lingua russa con sede editoriale a Praga, creato dalle organizzazioni statunitensi Radio Free Europe/Radio Liberty e Voice of America. A diffondere l'iniziativa il sito russo d'informazione indipendente Sota. Dopo i cartellini dei prezzi nei supermercati "modificati" con messaggi pacifisiti e i nastri verdi, i russi inventano sempre nuove forme di protesta contro la guerra e la propaganda cercando allo stesso tempo di sfuggire a censura e arresti.