San Pietroburgo, è tornata in piazza contro la guerra in Ucraina la veterana di Leningrado arrestata dalla polizia

Il tempo di sbrigare le pratiche burocrative successive al suo fermo ed Elena Osipova, la 77enne sopravvissuta all'assedio nazista di Leningrado che grida il suo no alla guerra di Putin e per questo il 3 marzo era stata trascinata via dalla polizia, è tornata in piazza a San Pietroburgo. Così, a partire dal 6 marzo e nei giorni successivi, la nonnina resistente si è presentata solitaria al suo solito angolo, mostrando, in piedi e in silenzio, come prevedono le normative russe sulle manifestazioni dei singoli cittadini, scritte e disegni sui cartoni che lei stessa realizza. E il tono è sempre acceso nel suo pacifismo, che va avanti da anni. Così si può leggere, per esempio, "L'indifferenza di oggi ucciderà i tuoi figli domani". Intorno a lei, si affollano passanti e sostenitori. La donna è stata soprannominata "la coscienza di San Pietroburgo", città che ha dato i natali, tra l'altro, allo stesso Putin.