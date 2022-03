10 marzo 2022 17:46

Ucraina, è un nastro verde il simbolo dei russi che si oppongono alla guerra

E' un nastro verde il simbolo degli attivisti russi che si oppongono alla guerra in Ucraina. Ne danno notizia alcune fonti indipendenti, tra cui Kasparov.ru, attraverso le loro pagine social. La tinta non è stata scelta a caso: il verde è considerato il colore della pace. Inoltre, l'incontro tra i primari giallo e blu (i colori della bandiera ucraina) produce proprio il verde. Senza dimenticare che lo stesso è stato il colore delle rivoluzioni e delle primavere arabe negli anni Duemila. I nastrini dall'inizio dell'invasione di Putin in territorio ucraino sono comparsi a Ekaterinburg, ad opera gli attivisti del movimento giovanile Vesna. A Mosca stessa e nella siberiana Barnaul. Le strisce di tessuto vengono legate a vestiti, borse, automobili; spuntano nei luoghi pubblici, sotto i portici, nelle scuole e nelle università. E ancora compaiono sui monumenti, sulle grondaie, sui rami degli alberi.