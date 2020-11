Nagorno-Kabarakh: la tregua scontenta gli armeni | Festa per le strade di Baku

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il premier armeno Nikol Pashinyan e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato una dichiarazione che sancisce il cessate-il-fuoco totale e la fine delle ostilità nell'area contesa del Nagorno Karabakh, l'enclave armena separatista in territorio azerbaigiano, teatro di scontri per settimane. L'accordo ha scontentato gli armeni . Poco dopo l'annuncio una folla inferocita ha invaso la sede del governo armeno a Erevan saccheggiando e vandalizzando gli uffici. Assaltato anche il Parlamento dai manifestanti contrari all'intesa. A Baku, capitale dell'Azerbaigian, la popolazione è scesa per le strade a festeggiare la fine delle ostilità.