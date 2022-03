18 marzo 2022 12:23

Mariupol, le immagini del teatro distrutto ma dei superstiti nessuna traccia

Arrivano col contagocce le notizie da Mariupol, la città tra il Donbass e Odessa sotto assedio da due settimane. E sono poche le immagini a proprosito del teatro distrutto da un bombardamento e sotto le cui macerie potrebbero esserci finiti centinaia di civili. Su telegram il battaglione ucraino Azov ha pubblicato alcune foto. Non si vedono superstiti uscire anche se ufficialmente almeno 130 persone sono state tratte in salvo dopo essersi rifugiate in un bunker.