15 dicembre 2021 08:38

Hong Kong, incendio al World Trade Center: centinaia di persone intrappolate

Almeno 300 persone sono rimaste intrappolate sul tetto del World Trade Center di Hong Kong, interessato da un vasto incendio che avrebbe avuto origine nella stanza degli interruttori generali, situata al di sotto del centro commerciale interno all'edificio. Come riferito dalla polizia, una donna di circa 60 anni semicosciente è stata trasferita in ospedale per gli effetti dell'inalazione del fumo che ha invaso l'edificio di 38 piani su Gloucester Road.