24 settembre 2022 20:49

Francia, cargo esce di pista e si schianta durante l'atterraggio: chiuso l'aeroporto di Montpellier

Un aereo merci è uscito di pista nella notte in fase di atterraggio all'aeroporto di Montpellier, in Francia, senza provocare feriti. "Le tre persone nell'aereo sono illese - hanno spiegato i servizi di sicurezza -. Hanno potuto essere estratte dal velivolo e messe in salvo grazie al rapido intervento dei servizi di emergenza". L'incidente è accaduto alle 2:50 di sabato mattina, quando un aereo dell'Aeropostale, un Boeing 737 carico di merci, ha 'mancato' l'atterraggio e ha concluso il suo viaggio nello stagno di Mauguio, situato a fine pista. Il muso dell'aereo è finito in acqua. Sessanta vigili del fuoco del servizio antincendio e di soccorso dipartimentale dell'Herault, inclusi specialisti del soccorso in acqua, sono stati inviati sul posto.