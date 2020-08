California, inferno di fuoco vicino a Los Angeles: pompieri al lavoro da giorni

Continua l'incessante lavoro dei vigili del fuoco, in California, dove da due giorni si combatte per domare il vastissimo incendio soprannominato Apple Fire, generato da due roghi vicini, probabilmente di origine dolosa (è in corso un'indagine per determinarne le cause). Le fiamme sono cresciute nella notte e hanno già devastato 8mila ettari di vegetazione. Le autorità domenica sono state costrette a impartire l'ordine di evacuazione nei confronti delle abitazioni vicine: 8mila residenti della contea di Riverside, 120 chilometri a est di Los Angeles, sono stati fatti sgomberare. In azione, ci sono oltre 1.300 pompieri che sono riusciti a contenere solo il 5% dell'incendio.