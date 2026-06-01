Difesa ed energia, l'Ue apre alle richieste italiane: verso più flessibilità sui conti pubblici

Bruxelles si prepara a fare un passo incontro alle richieste dell'Italia sul fronte delle regole di bilancio. La Commissione europea dovrebbe infatti indicare nei prossimi giorni la possibilità di applicare una maggiore flessibilità anche agli investimenti energetici nell'ambito della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa.
Il meccanismo consente agli Stati membri di beneficiare di deroghe temporanee alle regole del Patto di stabilità per finanziare spese considerate strategiche. Finora l'attenzione era concentrata soprattutto sugli investimenti militari e sul rafforzamento delle capacità difensive europee. La flessibilità, tuttavia, non riguarderebbe qualsiasi tipo di spesa. Da quanto trapela, l'esenzione sarebbe limitata agli investimenti e non ai sussidi o agli aiuti correnti. L'obiettivo è favorire opere e progetti strutturali senza compromettere il percorso di risanamento dei conti pubblici.
La posizione italiana
L'Italia è stata tra i Paesi che più hanno insistito per ampliare il perimetro della clausola, sostenendo che sicurezza energetica e difesa siano ormai aspetti strettamente collegati.