Difesa ed energia, l'Ue apre alle richieste italiane: verso più flessibilità sui conti pubblici

Il meccanismo consente agli Stati membri di beneficiare di deroghe temporanee alle regole del Patto di stabilità per finanziare spese considerate strategiche. Finora l'attenzione era concentrata soprattutto sugli investimenti militari e sul rafforzamento delle capacità difensive europee. La flessibilità, tuttavia, non riguarderebbe qualsiasi tipo di spesa. Da quanto trapela, l'esenzione sarebbe limitata agli investimenti e non ai sussidi o agli aiuti correnti. L'obiettivo è favorire opere e progetti strutturali senza compromettere il percorso di risanamento dei conti pubblici.