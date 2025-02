Trump apre a un accordo sul nucleare con l'Iran dicendo che è meglio la pace che "fare a pezzi il Paese". Il presidente però avvisa Teheran: "Non avranno mai l'atomica". E l'idea del presidente americano di trasformare la Striscia di Gaza in una "riviera del Medio Oriente" ha scatenato una sequela di no da tutto il mondo. Nel frattempo, in sintonia con la decisione annunciata giorni fa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Javier Milei ha deciso di ritirare l'Argentina dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Tiene ancora banco invece la questione dazi e il braccio di ferro con Pechino. Lo Us Postal Service ha per qualche ora bloccato l'accettazione di pacchi provenienti dalla Cina e Hong Kong: poi il dietrofront.