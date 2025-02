Il ministro Urso alla Ue: "Dialogare con Trump, no alla guerra dei dazi"

"L'Ue deve instaurare subito un dialogo costruttivo con Washington per realizzare una nuova cooperazione strategica che rafforzi il rapporto su energia, difesa, nuove tecnologie e spazio, su cui si realizza la nuova competitività globale". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Consiglio Ue informale Competitività e Commercio a Varsavia. "Occorre evitare una guerra dei dazi, sarebbe devastante per ciascuno di noi", aggiunge. Intanto, Ursula von der Leyen dice che la Commissione Ue negozierà con gli Usa tutelando i suoi interessi. Parigi avverte: "Nessuna concessione a Trump, siamo pronti alla ritorsione" mentre Starmer chiarisce che Londra punta a mantenere solida la relazione con gli Usa anche sotto la nuova presidenza. In precedenza Trump ha accettato di sospendere i dazi a Canada e Messico per 30 giorni, mentre la Cina ha risposto mettendo a sua volta dazi del 15% su carbone e gas Usa e rivolgendosi al Wto.