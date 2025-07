Trump: "Possibilità al 50% di accordo con l'Ue" | "Col Canada forse nessuna intesa"

Proseguono le trattative commerciali tra Usa e Ue. Donald Trump ha dichiarato che c'è il 50% di possibilità di un accordo sui dazi con gli Stati europei, sottolineando che i negoziati stanno procedendo "molto bene". Viceversa, col Canada gli Usa potrebbero non raggiungere alcuna intesa mercantile e, anzi, l'amministrazione Trump potrebbe fissare unilateralmente un'aliquota tariffaria. In precedenza, alla notizia su un possibile accordo su una base unica del 15% sulle importazioni europee, era seguita quella secondo cui in caso di "no deal" ("nessun accordo") scatterà una vera guerra doganale tra le due sponde dell'Atlantico. Secondo il Centro Studi di Unimpresa, l'eventuale introduzione di dazi del 15% da parte degli Stati Uniti sull'import di beni europei, inclusi quelli italiani, potrebbe generare un impatto economico complessivo intorno ai 10 miliardi di euro. Trump ha poi parlato anche del caso di Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere in attesa di un processo per traffico sessuale di minori. "Non ho nulla a che fare con lui e non sono mai stato sulla sua isola".