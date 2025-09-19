Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina "grata" per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale

Il presidente Usa Donald Trump ha avuto una telefonata con il suo omologo cinese Xi Jinping, nella quale c'è stato uno scambio "positivo e costruttivo" in merito ai dazi, alla questione TikTok e al Fentanyl. Nella telefonata i due leader hanno sottolineato "la grande importanza" delle relazioni tra i due Paesi, che "sono pienamente in grado di raggiungere il successo reciproco e la prosperità comune, a beneficio di entrambe le nazioni e del mondo intero". Per realizzare questa visione, "entrambe le parti devono avvicinarsi e impegnarsi per raggiungere il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa". Giovedì Trump era tornato a puntare il dito contro l'informazione, sostenendo che "le tv sono al 97% contro di me" e minacciando la revoca delle licenze. Nell'ultimo viaggio in Gb l'inquilino della Casa Bianca è stato accolto con picchetto d'onore e banchetto di Stato organizzati da re Carlo a Windsor.