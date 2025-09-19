Donald Trump sente Xi Jinping: colloqui costruttivi e positivi | Cina "grata" per il sostegno Usa nella Seconda Guerra Mondiale

Gb, il banchetto di Stato offerto da re Carlo in onore di Donald Trump
Il presidente Usa Donald Trump ha avuto una telefonata con il suo omologo cinese Xi Jinping, nella quale c'è stato uno scambio "positivo e costruttivo" in merito ai dazi, alla questione TikTok e al Fentanyl. Nella telefonata i due leader hanno sottolineato "la grande importanza" delle relazioni tra i due Paesi, che "sono pienamente in grado di raggiungere il successo reciproco e la prosperità comune, a beneficio di entrambe le nazioni e del mondo intero". Per realizzare questa visione, "entrambe le parti devono avvicinarsi e impegnarsi per raggiungere il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa". Giovedì Trump era tornato a puntare il dito contro l'informazione, sostenendo che "le tv sono al 97% contro di me" e minacciando la revoca delle licenze. Nell'ultimo viaggio in Gb l'inquilino della Casa Bianca è stato accolto con picchetto d'onore e banchetto di Stato organizzati da re Carlo a Windsor.
Sulla questione TikTok, il presidente Xi Jinping ha affermato che "la posizione della Cina è chiara", nella telefonata avuta con l'omologo americano Donald Trump. Pechino, ha riferito una nota della diplomazia cinese, "rispetta la volontà delle imprese, le incoraggia a condurre solide trattative commerciali sulla base delle regole di mercato e a raggiungere soluzioni conformi alle leggi e ai regolamenti cinesi, garantendo un equilibrio di interessi". A tal proposito, Xi "ha espresso l'auspicio che gli Stati Uniti forniscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi che investono nel Paese".
"Ho finito una telefonata molto produttiva con il presidente Xi. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo per TikTok". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Il popolo cinese "non dimenticherà mai il prezioso sostegno degli Usa e di altri alleati antifascisti alla Guerra di resistenza cinese contro l'aggressione giapponese". Lo ha detto il presidente Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, in merito - nel resoconto della Xinhua - al supporto Usa per la vittoria nella Seconda guerra mondiale. Il tycoon, sulle celebrazioni del 3 settembre di Pechino per gli 80 anni della fine della guerra, si era lamentato dell'assenza di riconoscimenti espliciti al ruolo di Washington di fronte a Xi su Piazza Tienanmen con il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.
Gli Stati Uniti "dovrebbero astenersi da dazi unilaterali". È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.
La Cina riferisce che la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump è stata "positiva e costruttiva". Lo riporta l'agenzia Xinhua.
