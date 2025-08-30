Logo Tgcom24
Usa, giudice federale vieta la procedura rapida per le deportazioni di massa volute da Trump

Secondo la giudice Jia Cobb, il presidente Usa ha agito in modo sconsiderato nel frenetico tentativo di espellere rapidamente quante più persone possibile. Nuova tegola per il tycoon dopo quella dei dazi

30 Ago 2025 - 15:06
© Ansa

© Ansa

Nuova tegola giudiziaria su uno dei pilastri delle politiche di Donald Trump, dopo che una Corte d'Appello federale degli Usa ha definito "incostituzionali" gran parte dei dazi commerciali voluti dal presidente. Un giudice federale ha vietato all'amministrazione Usa di effettuare espulsioni rapide di persone detenute lontano dal confine con il Messico, vanificando, per ora, la prassi delle deportazioni di massa. In un parere di 48 pagine, la giudice Jia Cobb della Corte distrettuale per la capitale (che era stata nominata da Joe Biden) ha scritto che l'amministrazione Trump ha agito in modo sconsiderato nel frenetico tentativo di espellere rapidamente quante più persone possibile, violando probabilmente i diritti al giusto processo e rischiando detenzioni ingiuste.

