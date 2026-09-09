Cina, i giovani riscoprono Mao per criticare Xi

Secondo Chang Ping, analista cinese interpellato dal media tedesco Deutsche Welle, ciò che queste persone rimpiangono non è né Mao in quanto persona né il vero periodo maoista. La realtà dell'epoca di Mao era caratterizzata da una rigida gerarchia: il sistema di hukou che divideva la popolazione tra città e campagne, i diversi livelli di accesso alle risorse riservati ai quadri del Partito e una concezione secondo cui l'origine familiare determinava il destino individuale. La società era quindi più diseguale di quella odierna e qualsiasi forma di protesta o lamentela poteva avere conseguenze letali. Questo "mondo immaginario più egualitario" è in realtà una forma di protesta contro il presente, riferisce l'analista cinese. Secondo Chang Ping, si verifica così un fenomeno piuttosto paradossale: alcune persone fanno ricorso alle parole di Mao contro il burocratismo, l'oppressione e persino alla retorica della "ribellione" per criticare ciò che considerano corruzione, disuguaglianza e abuso del potere.