Usa imporranno dazi su semiconduttori cinesi da giugno 2027

Il governo americano ha annunciato l'intenzione di imporre dazi sui semiconduttori cinesi a partire dal 23 giugno 2027. Attualmente, i chip provenienti dalla Cina non sono soggetti a dazi da parte del governo statunitensi, dopo la tregua commerciale stabilita tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping a ottobre. Tuttavia, al termine di un'indagine durata un anno sulle importazioni di chip cinesi negli Stati Uniti, avviata dall'amministrazione Biden e condotta dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'agenzia ha cambiato idea e ha rivalutato l'idea dei dazi.