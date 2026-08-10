Gb, media: "Telecamere dei droni della Marina trasmettevano dati alla Cina"

Un'indagine ha accertato che le telecamere inviavano verso la Cina cosiddette "heartbeat communications", dati utilizzati per confermare che i dispositivi fossero online e funzionanti. Il ministero della Difesa britannico ha tuttavia precisato di non aver trovato prove che informazioni sensibili o sistemi militari siano stati consultati, compromessi o trasmessi all'estero. Dopo la scoperta, la connettività internet delle telecamere è stata rimossa. I K3 Scout, forniti dal gruppo britannico Kraken Technology Group e impiegati dal marzo scorso, sono utilizzati dal Coastal Forces Squadron e dal 47esimo Commando dei Royal Marines e avrebbero dovuto far parte anche di future missioni britanniche nel Golfo per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.